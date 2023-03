Africa: Urso, bisogna contrastare l'egemonia russo-cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Bisogna sviluppare subito - aggiunge - una seria e significativa politica energetica e industriale nel nostro continente, come hanno fatto gli Stati Uniti, con lungimiranza e non a caso prima dell'Europa. E l'autonomia energetica si può raggiungere grazie proprio all'Italia che può diventare hub del gas europeo. Ma l'Italia non è soltanto questo. E il ponte dell'Europa nei confronti dell'Africa, deve essere chiaro a tutti". Non si tratta di un concetto o un'aspirazione ma di "un'assoluta necessità se si rialza il muro di Berlino, se si rialza la cortina di ferro qualche centinaia di chilometri più a oriente di Trieste. L'Europa non solo per l'approvvigionamento energetico ma anche per i suoi canali commerciali deve necessariamente guardare, crescere e svilupparsi a Sud", ha concluso Urso. (Res)