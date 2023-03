Ucraina: ambasciatore russo a Washington, occidente porta umanità all’Armageddon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite la fornitura di proiettili all'uranio impoverito all’Ucraina, i Paesi dell’Occidente spingono l'umanità verso l'apocalisse nucleare. E’ quanto affermato dall’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov. "Sembra che l'Occidente illuminato, guidato da Washington, abbia irrevocabilmente deciso di portare l'umanità su una linea pericolosa, oltre la quale l'Armageddon nucleare incombe sempre più chiaramente", ha scritto Antonov in una nota. Le parole del diplomatico russo giungono a seguito delle dichiarazioni di John Kirby, coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti per le comunicazioni strategiche, secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sono abbastanza comuni e sono state usate per decenni. "È davvero difficile commentare questo tipo di assurdità. I funzionari statunitensi hanno toccato il fondo con le loro dichiarazioni irresponsabili”, ha proseguito Antonov. “C'è un flusso infinito di armi letali verso l'Ucraina con cui sono attaccati civili, aree residenziali, scuole, ospedali, asili" ha aggiunto Antonov. Infine, l’ambasciatore ha evidenziato che i danni causati all'ambiente e alla salute umana dall'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sono state ripetutamente confermate negli scorsi anni anche dai media occidentali. (Rum)