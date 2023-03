Ue: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, competitività ed economia e immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente il Consiglio europeo, partendo dalla riunione del mese scorso incentrata su una serie di misure immediate, si discuterà inoltre della competitività a lungo termine dell'Ue e dell'ulteriore approfondimento del mercato unico. A integrazione delle recenti proposte della Commissione in materia, il vertice di oggi e domani si propone di adottare misure per sfruttare appieno i punti di forza e di affrontare le carenze del blocco comunitario. A tal fine, come espresso dal presidente del Consiglio Charles Michel nella lettera di invito ai leader, “occorre vagliare le modalità per potenziare la capacità di innovazione dell'Ue e per rafforzare la nostra unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di stimolare investimenti tesi a rafforzare la nostra base tecnologica e realizzare le transizioni verde e digitale”. Di fatto, quindi, i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri proseguiranno lo scambio di opinioni approfondito sulla politica commerciale europea alla luce dell'attuale contesto geopolitico. Ci sarà un passaggio della riunione dedicato all'energia, incentrato sulla necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi accessibili. (segue) (Beb)