Ue: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, competitività ed economia e immigrazione (3)

- In occasione del vertice europeo di febbraio i 27 capi di Stato e di governo hanno incaricato il Consiglio e la Commissione di esaminare l'attuazione delle conclusioni raggiunte in materia di migrazione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la presidenza svedese, rappresentata dal primo ministro Ulf Kristersson, presenteranno un breve resoconto in merito. L’Italia, in questo senso, continua a insistere sulla necessità di una risposta europea che agisca sui movimenti primari, attraverso un’intensificazione del dialogo e della cooperazione con la sponda sud del Mediterraneo e i Paesi dell’Africa subsahariana. Come espresso anche nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alle due camere del Parlamento in vista del Consiglio di oggi e domani, questa strategia è indicata come l’unica possibile per fermare l’attività di scafisti e trafficanti di esseri umani – e di chi li manovra – e favorire flussi migratori legali. (segue) (Beb)