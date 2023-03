Ue: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, competitività ed economia e immigrazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, infine, si terrà il Vertice euro in formato inclusivo, in occasione del quale la presidente della Banca centrale europea (Bce) Lagarde e il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe si uniranno a ai 27 capi di Stato e di governo dell’Ue per discutere della situazione economica e finanziaria. Sarà un momento dedicato anche al coordinamento delle politiche di bilancio e si procederà a uno scambio di opinioni sulla governance economica e a fare il punto sull'architettura finanziaria dell'unione economica e monetaria. Al termine dell’Eurosummit, stando a quanto riferito, dovrebbe riprendere la discussione sui temi energetici ma non sulla questione della direttiva europea che punta a mettere al bando le auto con motori endotermi dal 2035. A quanto si apprende da fonti Ue, peraltro, l'Italia ribadisce gli obiettivi di decarbonizzazione della Commissione europea, ma "voterà contro" il divieto di immatricolazione della auto a motori termici nel 2035. "Non ho indicazioni che l'Italia abbia cambiato posizione", ha affermato la fonte. A quanto si apprende, anche in caso di disaccordo fra le posizioni della Commissione Ue, la Germania – che insiste sui carburanti sintetici – e l’Italia – che invece propone i biocarburanti – il governo esprimerebbe la propria posizione contraria al regolamento. (Beb)