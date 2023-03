Regno Unito: Comitato privilegi, da Johnson spiegazioni "inconsistenti" sul "Partygate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Regno Unito Boris Johnson rischia di essere formalmente accusato di aver "sconsideratamente" fuorviato il Parlamento dopo che il Comitato dei privilegi ha definito le sue spiegazioni "inconsistenti" e suggerito che avesse interpretato erroneamente le regole da lui stesso imposte durante la pandemia di Covid-19. Harriet Harman, la presidente del Comitato dei privilegi, ha espresso sgomento per la "natura fragile" delle assicurazioni che ha ricevuto da Johnson che gli eventi a Downing Street erano conformi alle norme nazionali vigenti in quel periodo. In risposta, l'ex primo ministro ha accusato il Comitato di agire come "procuratore, giudice e giuria", affermando che si sarebbe rifiutato di accettare le conclusioni se questo avesse scelto di sanzionarlo. (Rel)