Brasile-Cina: Lula potrebbe aderire all'iniziativa della Nuova via della seta durante visita a Pechino

- Non c'è motivo perché il Brasile non aderisca all'iniziativa di investimenti globali nelle infrastrutture del governo della Cina della Nuova via della seta. Lo ha detto il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, in un'intervista a "Valor Economico". Amorim ha affermato che la firma potrebbe avvenire nel corso della visita di Stato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in Cina dal prossimo 27 marzo. "Non ho pregiudizi e non vedo alcun danno politico rispetto all'adesione", precisando di non vedere "un'opzione preferenziale per la Cina rispetto agli Stati Uniti" nella decisione di aprirsi all'opportunità. (segue) (Brb)