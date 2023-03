Brasile-Cina: Lula potrebbe aderire all'iniziativa della Nuova via della seta durante visita a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Amorim, l'adesione del Brasile in questa fase rafforzerebbe anche la posizione brasiliana alla presidenza della New development bank (Ndb), banca del blocco di paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) la cui guida sarà assunta dall'ex presidente brasiliana, Dilma Rousseff, a partire dal 30 marzo. Inoltre, l'eventuale ingresso del Brasile nell'iniziativa cinese, non pregiudicherebbe la conclusione dell'accordo commerciale in corso tra Mercosur e Unione Europea. (segue) (Brb)