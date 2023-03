Giappone: al via campagna per le elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è ufficialmente aperta oggi in Giappone la campagna per le elezioni locali unificate che si svolgono nel Paese a cadenza quadriennale. A seconda dell'esito del voto, il primo ministro, Fumio Kishida, potrebbe decidere di sciogliere la camera bassa e indire elezioni generali anticipate, in risposta al basso tasso di consenso di cui gode l'esecutivo. Le elezioni, in programma il 9 aprile, porteranno al rinnovo dei vertici di nove prefetture e dei sindaci di sei grandi città; verranno rinnovate inoltre le assemblee legislative di 41 prefetture e 17 grandi centri urbani. Nell'arco del mese di aprile si terranno in tutto in Giappone 958 elezioni locali. L'esito complessivo della tornata elettorale costituirà un referendum di fatto sui piani del governo Kishida per il drastico aumento della spesa destinata alla difesa, e delle misure tese a contrastare la denatalità e il costo della vita crescente. A meno di uno scioglimento anticipato della Camera bassa, le elezioni regionali saranno l'appuntamento elettorale più significativo in Giappone sino alle elezioni per il rinnovo della Camera dei consiglieri (La camera alta della Dieta), in programma nell'estate 2025. (Git)