Usa: California, nuova ondata di maltempo causa 5 vittime

- Almeno cinque persone hanno perso la vita e circa 80 mila sono rimaste prive di collegamento alla rete elettrica, a causa dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito la California. Lo riferisce il quotidiano "New York Times", che ha raccolto le segnalazioni e i bilanci provvisori delle autorità locali in quello Stato. Le tempeste che hanno investito la California nelle scorse ore sono soltanto l'ultima di una serie di "fiumi atmosferici" che hanno investito lo Stato dallo scorso dicembre, accompagnati da fenomeni meteorologici estremi. (Was)