Myanmar: Usa pronti ad annunciare nuove sanzioni contro la giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti si prepara ad annunciare ulteriori sanzioni a carico della giunta militare del Myanmar. Lo ha dichiarato il consigliere del dipartimento di Stato Usa Derek Chollet, secondo cui l'obiettivo delle nuove misure sanzionatorie sarà di limitare gli introiti su cui le forze armate birmane possono contare per l'acquisto di armi. "Siamo impegnati a intensificare la pressione sulla giunta e renderle difficile generare introiti coi quali alimentare la sua macchina bellica", ha dichiarato il funzionario. Chollet ha aggiunto che il Myanmar ha intrapreso una strada che lo porterà ad essere "uno stato fallito nel cuore del Sud-est asiatico", e ha puntato l'indice contro la Russia per la fornitura di armi alla giunta. Sino ad oggi gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 80 individui e più di 30 entità collegate alla giunta militare birmana. (segue) (Was)