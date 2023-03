Usa: Repubblicani ampliano indagine parlamentare sul procuratore distrettuale di Manhattan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa, guidata dal deputato repubblicano Jim Jordan, ha ampliato la propria indagine a carico del procuratore distrettuale di Manhatta Albin Bragg, che si appresterebbe a incriminare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Jordan ha convocato due procuratori di New York che lo scorso anno hanno deciso di abbandonare il caso a carico di Trump, perché in disaccordo con la gestione del procuratore distrettuale. Jordan ha inviato lettere di convocazione all'ex procuratore speciale di New York Mark Pomerantz e all'ex assistente speciale del procuratore distrettuale, Carey Dunne. Entrambi hanno abbandonato l'indagine coordinata da Bragg a febbraio dello scorso anno, contestando l'iniziale riluttanza del procuratore di Manhattan a formalizzare capi d'accusa contro l'ex presidente. (segue) (Was)