Usa: Repubblicani ampliano indagine parlamentare sul procuratore distrettuale di Manhattan (2)

- Secondo Jordan, proprio le dimissioni dei due procuratori, trapelate alla stampa assieme alla possibile incriminazione di Trump, hanno compromesso l'imparzialità dell'ufficio di Bragg. Jordan sostiene inoltre che Bragg voglia incriminare Trump sulla base degli stessi presupposti dello scorso anno, a suo dire inconsistenti sul piano giuridico. Nel frattempo montano le polemiche tra Repubblicani e Democratici in merito alla possibile incriminazione dell'ex presidente, per un pagamento effettuato dall'ex avvocato di Trump Michael Cohen in favore dell'ex attrice pornografica Stormy Daniels. Il quotidiano "The Hill" evidenzia però la cautela dei Democratici, che temono una incriminazione possa giovare a Trump e ai repubblicani sul piano elettorale. (Was)