Acqua: Tajani, gestione crisi idrica richiede strategia a lungo termine

- L'acqua è una risorsa preziosa che troppo spesso si dà per scontata, e la cui gestione richiede "una strategia a lungo termine". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. "Esiste una crisi idrica che al momento rischia di creare gravi danni al nostro sistema agricolo, ma che in futuro può avere risvolti peggiori anche per l'umanità. Dobbiamo tenere alta la guardia, fare prevenzione anche attraverso una continua ricognizione del fabbisogno idrico nazionale", ha scritto il ministro, sottolineando che il governo si è mosso in tale direzione con il lavoro di una cabina di regia. "Per contrastare la siccità è necessario raccogliere acqua quando ci sono le piogge. Gli invasi possono garantire forniture idriche nei periodi di maggiore crisi idrica, e all'occorrenza trasformarsi in delle centrali idroelettriche", ha spiegato Tajani. Il ministro ha inoltre sottolineato l'importanza degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia: "I satelliti europei possono servire ad evitare spreco di acqua e ad utilizzarla in maniera oculata dove più necessario": la diplomazia italiana "si sta muovendo proprio in questa direzione, e il dialogo con Israele, Paese leader nel settore, servirà a rendere più efficienti i nostri sistemi". (Res)