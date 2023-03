Ucraina: fonti Casa Bianca, Usa preoccupati da attrattiva della proposta di pace cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Cina per una cessazione delle ostilità in Ucraina, giudicata inaccettabile dagli Stati Uniti, ha suscitato inquietudine a Washington. Lo afferma una fonte anonima dell'amministrazione del presidente Joe Biden citata dalla stampa Usa, secondo cui Washington teme l'attrattiva esercitata dall'iniziativa diplomatica cinese a livello internazionale, specie tra i Paesi in via di sviluppo che risentono maggiormente delle ricadute globali del conflitto. Il governo Usa teme che il suo netto rifiuto dell'iniziativa cinese da parte di Washington possa consentire a Pechino di additare gli Stati Uniti come promotori del conflitto. Ieri il progressivo avvicinamento di Russia e Cina è stato al centro di una audizione del segretario di Stato Antony Blinken alla Camera dei rappresentanti Usa, durante il quale alcuni Repubblicani hanno accusato l'amministrazione Biden di aver causato un allineamento tra i due maggiori avversari degli Stati Uniti. "Questo sviluppo non è una sorpresa. Entrambi i Paesi hanno una visione del mondo molto differente dalla nostra", ha replicato Blinken. (Was)