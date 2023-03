Usa-Bielorussia: vice segretaria di Stato Sherman incontra leader democratica Tikhanovskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington Svetlana Tikhanovskaya, candidata dalla presidenza bielorussa nel 2020 e attivista politica in esilio in Lituania dopo le proteste seguite alle ultime elezioni nel suo Paese. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Sherman ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostegno delle aspirazioni del popolo bielorusso "per un futuro democratico, sovrano e stabile" per il loro Paese. La vice segretaria ha inoltre riferito a Tikhanovskaya che Washington intende lanciare quest'anno un "dialogo strategico globale con il movimento democratico e la società civile della Bielorussia". (Was)