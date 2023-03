Brasile-Cina: Lula potrebbe aderire all'iniziativa della Nuova via della seta durante visita a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha proposto per la prima volta l'adesione del Brasile nel 2013, quando l'iniziativa è stata lanciata, ma il governo si era mostrato resistente per paura di mostrarsi 'subordinato' al gigante asiatico. Da allora la Nuova via della seta si è diffusa in tutto il sud America, dove solo Brasile e Colombia non hanno ancora aderito. Nell'Unione Europea, l'iniziativa ha già ottenuto l'adesione di Portogallo, Grecia e Italia. (segue) (Brb)