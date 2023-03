Usa: sondaggio, oltre 40 per cento cittadini favorevoli a messa al bando TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 41 per cento dei cittadini statunitensi è favorevole alla messa al bando del social media TikTok da parte del governo federale Usa. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dal quotidiano "Washington Post". Secondo il sondaggio, che ha coinvolto 1.027 statunitensi adulti, il 25 per cento dei cittadini sarebbe contrario alla messa al bando della piattaforma cinese, mentre il 36 per cento è incerto. Quasi tre quarti dei partecipanti al sondaggio esprime timori per la proprietà cinese di TikTok, e il 65 per cento ritiene "probabile" che TikTok "raccolga dati di statunitensi per conto del governo cinese". Il 73 per cento degli intervistati ritiene che la piattaforma contribuisca a diffondere informazioni false, e il 72 per cento attribuisce al social media effetti negativi sulla salute mentale dei giovani. (segue) (Was)