Siccità: Salvini, servono soldi e poteri speciali, io non mi risparmio

23 luglio 2021

- Per la siccità “servono soldi e poteri speciali. Già abbiamo finanziato e sbloccato dighe di cui si parla da una vita. Io per carità non mi risparmio. Se mi metto in testa una cosa e penso che serva al Paese, la faccio. L'unica cosa che non posso fare è far piovere”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a “5 Minuti” su Rai 1, rispondendo all’ipotesi di diventare commissario per l’emergenza della siccità. “Dico una cosa agli italiani: usate bene l’acqua che esce dal rubinetto perché è oro”, ha aggiunto Salvini. (Rin)