Russia-Ucraina: Medvedev, minaccia di un conflitto nucleare è aumentata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di un conflitto nucleare non è passata, è aumentata e “le consegne di armi straniere all'Ucraina avvicinano l'apocalisse nucleare”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, in un’intervista rilasciata ai principali media russi tra cui l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “L'Occidente non credeva che la Russia avrebbe deciso di intraprendere azioni di ritorsione, ma ha calcolato male, e ora le conseguenze sono molto più difficili di quanto potrebbero essere se un documento sulle garanzie di sicurezza fosse stato firmato con la Russia”, ha affermato Medvedev. "Ho avuto la sensazione che per il momento non credessero e non vedessero il grado di determinazione della Russia, il suo presidente e comandante in capo supremo, a fare ciò che abbiamo fatto. E hanno calcolato male. Le conseguenze sono molto più complicate di quanto potrebbe essere se avessero firmato un documento con noi nel dicembre” 2021, ha affermato.(Rum)