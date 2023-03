Brasile: governo invita presidenti di due sindacati nella comitiva in visita in Cina dal 27 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del viaggio ci saranno principalmente le tematiche economiche, essendo la Cina il principale partner commerciale del Brasile dal 2009. All'indomani del vertice interministeriale della Commissione sino-brasiliana concertazione e cooperazione di alto livello di (Cosban), lo scorso 16 febbraio, il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin ha affermato che il viaggio del presidente Lula a Pechino ha lo scopo di attrarre investimenti e diversificare il commercio bilaterale. Tra i temi portanti della visita ci sarà anche la riattivazione del programma aerospaziale congiunto. Lo ha riferito la ministra della Scienza, tecnologia e innovazione del Brasile, Luciana Santos, secondo cui "la costruzione di un nuovo satellite in collaborazione con la Cina nell'ambito del programma Cbers sarà centrale nel corso della visita in Cina. Si tratta di un tema importante anche per rafforzare l'agenda climatica bilaterale", ha detto Santos in un'intervista con "Poder 360". "Crediamo che prima della fine del governo Lula, concluderemo la costruzione di un altro satellite", ha sottolineato la ministra. Il programma Cbers è stato firmato tra i due paesi nel 1988. Da allora già sei satelliti sono stati prodotti nell'ambito della partnership, il primo dei quali consegnato nel 1999. (segue) (Brb)