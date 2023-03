Imprese: Cnh Industrial, al 17 marzo detiene 23.474.209 azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial annuncia di aver completato la seconda tranche del programma di riacquisto di azioni ordinarie da 50 milioni di dollari nell'ambito del programma di riacquisto di azioni ordinarie da 300 milioni di dollari. La transazione - riferisce una nota - è stata completata lo scorso 13 marzo. Al 17 marzo 2023, la società detiene attualmente 23.474.209 azioni ordinarie in portafoglio. Dopo gli acquisti annunciati e considerando quelli precedentemente eseguiti nell'ambito della seconda tranche, l'importo totale investito è di circa 46.863.453,43 euro per un totale di 3.065.368 azioni ordinarie acquistate. Il 14 marzo Cnh Industrial ha avviato una terza tranche di acquisto di azioni proprie per 50 milioni di dollari nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie. Gli acquisti saranno eseguiti su Euronext Milano e sui sistemi multilaterali di negoziazione. (Rin)