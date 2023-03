Imprese: Ita Airways, al via campagna di comunicazione per primo anno di programma Volare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dei festeggiamenti per celebrare il “milionesimo” iscritto ed il primo compleanno del programma di Loyalty, Ita Airways lancia due importanti campagne di comunicazione dedicate a Volare, e destinate ai mercati di Italia, Francia e Stati Uniti. È infatti on air fino al 10 aprile la campagna Digital display e affissioni “Club Esclusivo” sulle principali piattaforme web italiane, francesi - con focus sull’area di Parigi - e nord americane, con focus su New York. In Italia la campagna si declinerà anche con importanti maxi-affissioni digitali in punti strategici di Roma e Milano. Fino all’8 aprile è invece on air in esclusiva per il mercato statunitense la campagna di addressable TV, con film TV da 15” dedicato al traguardo del “Milionesimo Cliente” di Volare. La clip sarà trasmessa sulle “connected” Tv geolocalizzate nell’area di New York e promuoverà i collegamenti tra New York Jfk , l’hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa di Ita Airways, operati con quattro frequenze giornaliere. Le due campagne pubblicitarie rientrano nel più ampio piano di iniziative di fidelizzazione intorno al raggiungimento del milione di iscritti, con l’obiettivo di sviluppare l’awareness verso la Compagnia di bandiera e il programma Volare, stimolando nuove iscrizioni. (segue) (Com)