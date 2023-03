Russia-Ucraina: Assemblea Paesi membri Cpi respinge minacce Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale (Cpi) ha respinto le "minacce" e le azioni annunciate contro i suoi pubblici ministeri e giudici legati all'emissione di un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimir Putin con l'accusa di crimini di guerra commessi durante l'operazione russa in Ucraina. Lo riferisce un comunicato diramato dalla presidenza dell'Assemblea degli Stati membri della Cpi che fa riferimento alle minacce contro la Corte penale internazionale, nonché alle misure annunciate contro i suoi procuratori e giudici coinvolti nell'emissione di mandati d'arresto nella situazione ucraina. La presidenza dell'Assemblea “si rammarica di questi tentativi di ostacolare gli sforzi internazionali per garantire la responsabilità per atti vietati dal diritto internazionale”, si legge nella nota. La presidenza dell'Assemblea ha manifestato il proprio sostegno alla Corte, ai suoi funzionari eletti e al suo personale di fronte a quese minacce. “Riaffermiamo la nostra piena fiducia nella Corte come istituzione giudiziaria indipendente e imparziale e ribadiamo il nostro forte impegno a sostenere e difendere i principi e i valori sanciti dallo Statuto di Roma e a preservarne l'integrità imperterrita da qualsiasi minaccia”, si legge nella nota.(Res)