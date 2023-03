Brasile: Lula verifica andamento lavori costruzione sommergibile Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà domani in visita presso il cantiere navale di Itaguai, nello stato di Rio de Janeiro, per verificare l'andamento dei lavori di costruzione del terzo sommergibile a propulsione convenzionale, Toneleiro (S-42), sviluppato nell'ambito del Programma di sviluppo sottomarino della Marina brasiliana (Prosub). I primi due esemplari, Riachuelo (S-40) e Humaitá (S-41) sono già stati consegnati e il primo è già prossimo ad essere utilizzato in operazione. (segue) (Brb)