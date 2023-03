Brasile: Banca centrale tiene invariato tasso di interesse di riferimento al 13,75 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, all'inizio del 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi la Bc ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) dal 2 per cento di agosto 2020, all'attuale 13,75 per cento (in vigore da agosto 2022). Dopo aver chiuso il 2022 con l'inflazione al 5,79, superando per il quarto anno consecutivo gli obiettivi auspicati dalle autorità economiche, l'indice nazionale di inflazione (Ipca), ha segnato a febbraio un aumento dello 0,84 per cento, proiettando l'inflazione su anno a 5,60 per cento. Secondo vari osservatori nazionali e internazionali, l'obiettivo è destinato a essere superato per il quinto anno consecutivo. (segue) (Brb)