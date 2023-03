Ponte Stretto: Salvini, per costruzione ci vorranno 5 anni da estate 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ponte sullo Stretto “gli ingegneri dicono che ci vorrà cinque anni dall'inizio della costruzione, che noi prevediamo possa partire nell'estate 2024”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a “5 Minuti” su Rai 1. Alla domanda su dove saranno presi i 7 miliardi di euro per l’infrastruttura, Salvini ha risposto: “Costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un'opera che rimane per anni. I soldi li prende lo Stato e se dei privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti”. (Rin)