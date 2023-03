Consob: Paolo Ciocca si dimette da commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consob comunica che il dottor Paolo Ciocca ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario, con decorrenza dal primo aprile 2023. La Commissione – riferisce una nota – ha espresso apprezzamento al dottor Ciocca per il contributo professionale qualificato reso al Collegio e a tutta la Consob. A sua volta il commissario Ciocca, nell'augurare al Collegio un buon proseguimento dei lavori, ha ringraziato per i cinque anni di proficuo lavoro fin qui svolto insieme. (Com)