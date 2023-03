Turchia: Erdogan, non prendiamo posizione nei conflitti ma sosteniamo pace in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non prende posizione nei conflitti ma sostiene la loro risoluzione pacifica, proprio come nella “situazione con Russia e Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Recep Tayyip Erdogan in un’intervista rilasciata all’emittente turca “Ntv”. "Voglio fare appello al mio popolo: la Turchia non parteciperà a nessuna guerra, si batterà sempre per la pace e sarà un difensore della pace. Come fa ora nella situazione con Russia e Ucraina", ha dichiarato il presidente turco.(Res)