Migranti: naufragio al largo della Tunisia, cinque morti e 28 dispersi

- Cinque migranti provenienti dall'Africa sub sahariana sono annegati e altri 28 risultano dispersi dopo che la loro barca si è capovolta dopo essere partita dalla costa di Al Louza, a circa 70 chilometri della città di Sfax, nella Tunisia orientale, diretta verso Lampedusa. Lo ha annunciato in una nota sulla sua pagina Facebook. L’attivista Romdhane Ben Amor, del Forum Tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). “Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi”, ha dichiarato Ben Amor. L’attivista ha precisato che il barcone è affondato “perché era sovraccarico”, con 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d'Avorio.(Tut)