Brasile: Lula sceglie due nuovi direttori della Banca centrale

- Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha scelto l'economista Rodolfo Froes per assumere l'incarico di direttore della politica monetaria presso la Banca centrale (Bc) e Rodrigo Monteiro per guidare l'area di ispezione dell'istituto. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". In un'intervista a GloboNews, il ministro della Casa civile, Rui Costa, aveva già confermato in precedenza che il presidente aveva ricevuto e approvato le due nomine proposte dal ministro della Finanza, Fernando Haddad. Froes proviene dal mercato finanziario. Ha lavorato in Bank of America (BofA) ed è stato membro del consiglio di amministrazione del Banco Fator, istituzione presieduta all'epoca dall'attuale vice ministro delle Finanze, Gabriel Galípolo. Sostituirà Bruno Serra Fernandes, il cui mandato è scaduto il 28 febbraio. Monteiro, invece, è un funzionario di carriera della Bc e assumerà il posto attualmente occupato da Paulo Souza, il cui mandato è scaduto il 28 febbraio. (Brb)