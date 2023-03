© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'Assessore Capitolino alle Politiche del Personale, Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci accolgono presso la Sala Nicoletta Calcagni del dipartimento Organizzazione e Risorse umane i nuovi assunti a tempo indeterminato da Roma Capitale: istruttori amministrativi, educatrici di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia. Con l'occasione verrà presentata la proposta di delibera del nuovo piano assunzionale di Roma Capitale previsto per l'anno 2023.Roma, via del Tempio di Giove 3 (ore 9:30)- Convegno "Romee, l'Europa in cammino" promosso dalla presidenza dell'Assemblea capitolina. Partecipa la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 16) (segue) (Rer)