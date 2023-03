Argentina: ultimo in quarto trimestre del 2022 economia cresciuta dell'1,9 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha riportato in positivo le previsioni di crescita del Messico per l'anno in corso, portandole dal precedente -0,4 per cento all'attuale 0,1 per cento. Per il 2024, l'organizzazione con sede a Parigi prevede una crescita pari all'1,8 per cento, la stessa elaborata nel rapporto stilato a novembre 2022. Quanto all'inflazione, l'Ocse stima che entro dicembre del 2023 si scenda al 85 per cento (due punti in più sul precedente pronostico), dopo il 95 per cento del 2022. La corsa dei prezzi, che a febbraio 2023 si è attestata al +102,5 per cento, dovrebbe scendere nel 2024 a quota 75 per cento, lontano dal 60 per cento chiesto dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nelle trattative per la rinegoziazione del maxi debito da 45 miliardi di dollari. (segue) (Abu)