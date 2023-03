Energia: Alleanza fotovoltaico, Meloni sostenga tema rinnovabili a Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni energetiche “rappresenteranno uno dei temi portanti nella sessione del Consiglio Europeo del 23 e del 24 marzo, a cui parteciperà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In primo piano le linee guida, proposta dalla Commissione europea, riguardo l'efficientamento energetico degli edifici residenziali, che hanno ottenuto una prima approvazione del Parlamento europeo”. Lo riferisce una nota di Alleanza per il fotovoltaico. “La direttiva prevede che entro il 2030 tutti gli edifici residenziali, compresi quelli già costruiti, debbano ottenere la Classe Energetica E ed entro il 2033 debbano passare almeno alla Classe energetica D. Gli edifici di nuova costruzione dovranno invece avere ‘emissioni zero’ a partire dal 2028. Attraverso le dichiarazioni rilasciate dalla presidente Meloni, il governo italiano ha già espresso il suo parere negativo sulla proposta dell’Unione europea. La motivazione risiede nel fatto che gran parte del patrimonio edilizio residenziale italiano è stato costruito prima del 1990 e, quindi, il risanamento degli edifici più obsoleti richiederebbe dei tempi più lunghi rispetto a quelli decisi dall’Europa", sottolinea la nota. (segue) (Com)