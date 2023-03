Brasile: governo invita presidenti di due sindacati nella comitiva in visita in Cina dal 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione presidenziale brasiliana in visita di Stato in Cina dal prossimo 27 marzo vedrà la presenza anche di due sindacalisti. Su invito del presidente Luiz Inacio Lula dal Silva saranno a Pechino e Shanghai il presidente della Forza Sindacale, Miguel Torres, e il presidente della Centrale unica dei lavoratori (Cut), Sergio Nobre. In precedenza il ministro dell'Agricoltura, Carlos Favaro, nel corso di un'intervista con "Cnn Brasil" aveva riferito dell'inclusione nella delegazione di 240 imprenditori, di cui 90 con affari nel settore agroalimentare. Per Favaro infatti il viaggio in Cina del presidente Luiz Inacio Lula da Silva "contribuirà ad avvicinare il settore agroalimentare" al governo del leader del Partito dei lavoratori (Pt). "Il settore si sta già avvicinando al governo. E questo processo è favorito dal lavoro che stiamo svolgendo nel ministero. Gli imprenditori del settore si stanno già gradualmente rendendo conto che il governo sta lavorando per aprire le porte, creare opportunità di crescita e aumentare il mercato", ha affermato Favaro. Nella lista degli imprenditori figurano anche i fratelli Joesley e Wesley Batista, dirigenti delle società del gruppo J&F, colosso dell'esportazione di carne bovina e leader di vendite in Cina. (segue) (Brb)