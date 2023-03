Usa: Sec verso una possibile causa contro la piattaforma crypto Coinbase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) potrebbe avviare una azione legale nei confronti di Coinbase, la più grande piattaforma statunitense per lo scambio di criptovalute. In una nota, la società con sede a San Francisco ha annunciato di avere ricevuto una notifica dalla commissione: una comunicazione formale che spesso precede una azione legale nei confronti del ricevente. “Prendiamo atto con disappunto della situazione, e siamo assolutamente fiduciosi in merito alla legalità del nostro servizio e delle nostre attività”, ha affermato il chief legal officer di Coinbase, Paul Grewal. Secondo la piattaforma, la Sec avrebbe identificato “una serie di possibili violazioni”, senza fornire ulteriori dettagli in merito. (Was)