Siria: Usa, caccia russi hanno sorvolato base di Al Tanf quasi ogni giorno nel mese di marzo

- Nel mese di marzo, alcuni caccia da combattimento russi hanno sorvolato “quasi ogni giorno” la base militare statunitense di Al Tanf, in Siria, nel mese di marzo, violando un accordo raggiunto più di quattro anni fa tra Washington e Mosca. Lo ha confermato il tenente generale Alexus Grynkewich del Comando militare centrale Usa, attualmente a capo delle operazioni aeree nella regione, all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che i caccia russi hanno sorvolato la struttura per l’ultima volta “solamente poche ore fa”. Incidenti analoghi, inoltre, sarebbero avvenuti almeno 25 volte solo nel mese di marzo. “Si tratta di un incremento significativo: una situazione tesa, dal momento che volano a meno di un miglio dalle nostre truppe sul campo”, ha spiegato, precisando che gli aerei includono anche caccia da combattimento Su-34. Il comandante definito “improbabile” un attacco russo contro i militari Usa in Siria, aggiungendo però che “la situazione aumenta il rischio di incidenti e di possibili escalation”, facendo anche riferimento al recente schianto di un drone statunitense nel Mar Nero, a seguito della collisione con uno dei due caccia russi che lo hanno intercettato durante una missione di ricognizione. (Was)