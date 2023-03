Brasile: Banca centrale tiene invariato tasso di interesse di riferimento al 13,75

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc), ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) al 13,75 per cento. Il Selic resta così al livello più alto da luglio 2015 (quando si trovava al 14,25 per cento). La decisione, approvata all'unanimità dal Comitato di politica monetaria (Copom), è motivata dalla necessità di contenere l'inflazione che, nonostante il calo registrato negli ultimi mesi, resta al di sopra dai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc, che fissa l'obiettivo dell'indice dei prezzi nel 2023 al 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (segue) (Brb)