Repubblica Dominicana-Italia: responsabile Maie Serra, presto a disposizione medico di famiglia per nostri connazionali

- Il Movimento associativo italiani all'estero (Maie) sta curando in Repubblica Dominicana un progetto che intende mettere a disposizione della comunità un medico internista e di famiglia italiano a titolo gratuito. Lo riferisce a pochi giorni dalla nomina Massimiliano Scerra, coordinatore nazionale del Maie in Repubblica Dominicana e responsabile della commissione Maie Salute e Benessere per l’area del Centro America e dei Caraibi. “Stiamo lavorando su un nuovo progetto in aiuto della comunità italiana residente in Repubblica Dominicana, che sarà realizzato nei prossimi mesi. Conto per Giugno-Luglio di quest’anno di mettere a disposizione un medico internista e di famiglia italiano con molta esperienza totalmente gratis per gli italiani. Stiamo aspettando che il medico arrivi dall’Italia a breve per poi organizzarsi e regolarizzare il suo status a livello locale”, ha spiegato in una nota diffusa alla stampa. Scerra metterà a disposizione un consultorio nella sua clinica di Santo Domingo per ricevere i connazionali. L’unico requisito sarà di avere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire). Come Maie, ha proseguito Serra, "spingeremo anche il ripristino del diritto dell’assistenza sanitaria in Italia per gli italiani all’estero come è giusto che sia, in modificazione del decreto ministeriale dell'1 Febbraio del 1996, specialmente per gli emigrati pensionati, che hanno pagato contributi per una vita e continuano a pagare le tasse sulle pensioni pur non vivendo in Italia”.(Res)