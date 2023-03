Pnrr: Calenda, ritardi enormi, serve grande piano di incentivazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sul Pnrr “ci sono ritardi enormi, di cui il governo è consapevole”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenuto ai microfoni di “Zapping” su Rai Radio1. “Pur di non perderli, ho proposto il Piano 4.0 per fare un grande piano di incentivazioni per supportare le imprese su energia e ambiente. Presenteremo un emendamento con tutte le ipotesi di copertura e i risultati attesi”, ha aggiunto Calenda. (Rin)