Brasile: ministro Energia, compagnia Pre-Sal avvierà raccolta e trasporto gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera brasiliana Pre-Sal Petroleo avvierà il processo di raccolta e trasporto di gas estratto dai bacini di petrolio pre-sal in alto mare per essere riutilizzato. Lo ha detto il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, nel corso di un evento pubblico nello Stato di Paraiba. "L'idea è che la Pre-Sal Petroleo esplori la possibilità di costruire gasdotti, principalmente per raccogliere e riutilizzare il gas liberato nel processo di estrazione di petrolio di bacini pre-sal. Questa è l'idea. Questa soluzione ci aiuterebbe a non essere tenuti in ostaggio sia dalle compagnie petrolifere nazionali come Petrobras sia da quelle straniere", ha detto il ministro, evidenziando che l'obiettivo della costruzione degli oleodotti è ridurre la dipendenza del Brasile dalle materie prime per la produzione di asset come fertilizzanti. (segue) (Brb)