Uganda: Casa Bianca, possibili ripercussioni economiche dopo approvazione legge anti-Lgbtq

- Le autorità ugandesi potrebbero incorrere in una serie di ripercussioni economiche da parte degli Stati Uniti, dopo l’approvazione di un progetto di legge anti-Lgbtq da parte del parlamento di Kampala. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Potremmo dover prendere in considerazione una serie di misure economiche in risposta a questa legge, nel caso in cui venga effettivamente applicata”, ha detto. (Was)