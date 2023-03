Mafia: 582mila euro a beneficio delle vittime delle organizzazioni criminali e dei familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 582 mila gli euro assegnati ieri in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari. Ieri, 21 marzo è stata celebrata la 28esima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oggi, alle vittime, è stata dedicata la seduta odierna del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario Felice Colombrino - con la partecipazione di rappresentanti dei ministeri di Interno, Giustizia, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Lavoro e Politiche Sociali e della Concessionaria Consap – proprio per sostenere con un’azione concreta quanti hanno pagato, anche con la vita di un proprio familiare, l’impegno contro le mafie. Nel corso della seduta, sono stati assegnati benefici in favore delle vittime e dei loro familiari che hanno vissuto l’impatto violento della criminalità organizzata nella loro vita, per i danni subiti in conseguenza di tali eventi, e che spesso si trovano in situazioni di grande difficoltà economica e sociale. I 582mila euro, quindi, sono un sostegno concreto. “Il senso civico e il coraggio con cui rappresentanti delle Forze dell'ordine, magistrati, cittadini si sono opposti alla prepotenza e all’arroganza delle organizzazioni criminali, rappresentano un esempio, vivo nelle nostre coscienze”, aveva dichiarato ieri il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della ricorrenza.(Rer)