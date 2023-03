Ambiente: Pichetto, siccità è una emergenza planetaria, non è stato fatto abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità rappresenta una delle più gravi emergenze planetarie, e per combatterla non è stato fatto abbastanza. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2023 a New York. “Nessuno può sentirsi estraneo a questa tragedia: non solo per solidarietà verso altri popoli, ma anche per gli effetti diretti sui nostri Paesi”, ha detto, aggiungendo che in Italia sono sempre più ricorrenti i periodi di siccità. “Siamo chiamati ad agire per dare una risposta efficace, partendo dalle lezioni apprese”, ha continuato, ribadendo il sostegno italiano all’agenda di azione delle Nazioni Unite sull’acqua. (Was)