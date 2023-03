Ucraina: portavoce Aeronautica nega voci su addestramento piloti su caccia francesi Mirage 2000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni dei media francesi sul presunto addestramento dei piloti ucraini sui caccia francesi Mirage 2000 non sono vere. Lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica delle Forze armate ucraine, Yuriy Ignat, a “Radio Svoboda”, commentando le indiscrezioni diffuse oggi dal quotidiano francese “Le Figaro”. "Ci sono informazioni secondo cui i nostri piloti stanno studiando per un mese e mezzo in Francia su un aereo Mirage. Vorrei confutarlo subito in modo che non vi sia una distorsione dei fatti”, ha dichiarato Ignat. Secondo il portavoce dell’aeronautica ucraina, diverse migliaia di militari delle Forze armate di Kiev sono attualmente in formazione in vari Paesi del mondo. Tra loro ci sono anche rappresentanti dell'Aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. Ignat ha osservato che i corsi di addestramento per addetti alle batterie di sistemi antiaerei si sono svolti direttamente in Francia, come i corsi si sopravvivenza per aviatori, ma non è in corso l’addestramento di piloti. (segue) (Kiu)