Usa: Biden domani in Canada, bilaterale con Trudeau e discorso in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà domani in visita ufficiale in Canada, e avrà un bilaterale con il primo ministro, Justin Trudeau, nella giornata di venerdì. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Il presidente parlerà anche di fronte al parlamento di Ottawa: nel suo discorso, ribadirà la partnership tra i nostri Paesi e quanto questa sia importante per il mondo intero, oltre ad evidenziare le opportunità di cooperazione nel quadro di una serie di sfide globali come la sicurezza, la transizione energetica, il sostegno all’Ucraina e il cambiamento climatico”, ha detto. (Was)