Casa: concluso a Milano il "Forum dell'Abitare", al centro caro affitto e accessibilità

- Si è concluso oggi il ciclo di incontri del Forum dell'Abitare a Milano, organizzato dal Comune di Milano, in collaborazione con MM e con il sostegno di Fondazione Cariplo, che ha visto tre giornate di confronti tra esperti e istituzioni sul tema dell’emergenza abitativa. Tra i problemi più insorgenti per l’accessibilità abitativa si accusa sempre di più la differenza tra il caro affitti e lo stipendio percepito dai cittadini. Infatti, l'incremento dell'affitto ha raggiunto il "40 per cento rispetto a sette anni fa”, per questo sulle tasse nazionali "servirebbe che lo Stato ci fosse", ha commentato Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano, che ha presieduto le tre giornate del Forum. Per le tassazioni locali sugli affitti "dobbiamo mettere in campo misure che aiutino la soluzione", perché' "uno dei fallimenti del canone concordato è che anche l'abbassamento della cedolare secca dal 31 per cento al 10 per cento e il taglio della tassa sui rifiuti" sono state misure "ininfluenti rispetto quello che può fare il libero mercato". Per l'assessore alla Casa Maran "un azzeramento della tassa sulla casa a canone concordato non farebbe aumentare l'affitto del canone, perché' il differenziale con il libero mercato è troppo significativo in questo momento". (segue) (Rem)