Casa: concluso a Milano il "Forum dell'Abitare", al centro caro affitto e accessibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supporto alla morosità incolpevole è stato azzerato perché' "non funzionava" ha spiegato Maran, ma "è stato azzerato anche il fondo di 260 milioni, con cui per due anni il governo draghi ha finanziato le persone in difficoltà economica per l'affitto". Del fondo, l'ultima tranche da tre milioni è stata utilizzata dalla giunta per la delibera di questo mese, il "Sostegno Affitti Natalità", che prevede "un contributo di 250 euro al mese per tre anni (tremila euro all'anno alle famiglie under 35 residenti a Milano con un figlio nato nel 2023 e con Isee fino a 30mila euro, ndr)" e di cui è in arrivo il bando "nelle prossime settimane". Il progetto vuole essere un "modello di come dovrebbe essere fatto un fondo affitto nella nostra società" ha aggiunto Maran. Rimanendo sul tema delle assegnazioni, Maran ha spiegato che "abbiamo chiesto modifiche per gli appartamenti da ristrutturare", un'altra strada per l'accesso alla casa per chi possiede un Isee tra i 5 e i 16 mila euro. In particolare, si tratta di dare "un appartamento da ristrutturare" ma per la legge oggi lo si può assegnare "se la spesa è inferiore agli 8 mila euro", anche se "il 90 per cento dei lavori si aggirano intorno ai 20 e 35 mila euro". "Se si alzasse la soglia da 8 a 25-30 mila, si potrebbe procedere ad un numero maggiore di assegnazioni, togliere lo sfitto e riuscire ad aiutare le famiglie in quella fascia" ha concluso Maran. (segue) (Rem)