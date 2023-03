Casa: concluso a Milano il "Forum dell'Abitare", al centro caro affitto e accessibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo accordo tra istituzioni, sindacati e rappresentanti è stato annunciato durante l’incontro del Forum dell’Abitare, “si è aperto un tavolo di lavoro per duemila appartamenti, un grandissimo lavoro che ha visto i rappresentanti di InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat) con le Organizzazioni Sindacali (Sunia, Sicet e Unione Inquilini) e i comitati degli inquilini del patrimonio Dream (ex Enpam), costituito da quattro complessi immobiliari collocati nei Comuni di Milano (via Valla, via Forni e via Sulmona), Vimodrone (Via XV Martiri) e Basiglio (Via Romano Visconti e Via Rio Nuovo), passati in gestione negli scorsi mesi al Fondo Hestia e al Fondo Basiglio” ha detto l’Assessore alla Casa del Comune di Milano Pierfrancesco Maran. L’accordo riguarda le palazzine ex Enpam, l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, per cui lo scorso dicembre 1500 nuclei famigliari che vi abitavano si sono visti recapitare una lettera di sfratto. Conseguenza del fatto che a marzo l'ente di previdenza aveva ceduto al fondo d'investimento Apollo global management un portafoglio immobiliare, che ha affidato in gestione a Investire Sgr, Kryalos Sgr e Coima Sgr. Tra queste 1.500 famiglie che da anni usufruivano di affitti agevolati, come previsto dagli accordi quadro che Enpam aveva siglato con sindacati come Sunia, Sicet e Unione Inquilini, c'erano infatti anche molti fragili, soprattutto anziani. (segue) (Rem)