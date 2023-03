Casa: concluso a Milano il "Forum dell'Abitare", al centro caro affitto e accessibilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema delle case popolari e dell’accessibilità abitativa sono stati al centro del ciclo di incontri, i dibattiti hanno mirato a trovare soluzioni “per evitare la situazione dei ghetti in Italia, contro ogni logica e senza il sostegno dello Stato” ha precisato Paolo Franco, l’assessore alla Casa di Regione Lombardia. La modifica dell'art. 5 della Costituzione "ha creato qualche problemino da risolvere. Bisogna ragionare con il governo per una strategia di fondo” ha continuato Paolo Franco. Per l’accesso alla Pubblica Amministrazione e alle case popolari “si deve riguardare la sburocratizzazione sui regolamenti” perché “gli investimenti si fanno a 360 gradi”. Il progetto dell’Housing sociale mira al “tema della dignità dell'abitazione, che deve essere una qualità, perché significa anche efficientamento”, per Paolo Franco le “case popolari non sono qualcosa di inferiore”. Il tema dell’accessibilità coinvolge anche “i diritti delle persone con disabilità, per la scelta di dove e con chi vivere non siano obbligate per le condizioni” ha ricordato Giuseppe Arconzo, Delegato all'Accessibilità del Comune di Milano. “Dei 28 mila alloggi, sono accessibili solo quelli realizzati con leggi dopo il 1989 secondo nuovi criteri, ovvero 2500 alloggi e altri 15 mila alloggi con impianto di ascensore, anche se non sono così ottimali” ha osservato. (segue) (Rem)